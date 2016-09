Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Sheffields sind vollauf mit ihren Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Da erreicht Maxwell die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Die gesamte Familie wird zur Testamentsvollstreckung gebeten. Zu ihrem übergroßen Entsetzen erbt ausschließlich Conception, James Sheffields uneheliche Tochter. Als C.C. dazu sarkastisch bemerkt, dass Maxwell sich jetzt wohl eine reiche Frau suchen müsse, sieht Fran sich gezwungen, zu handeln. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Der Fleisch gewordene Fehltritt Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Peter Marc Jacobson, Bernard Vyzga Folge: 19 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Maggie Sheffield Nicholle Tom Niles Daniel Davis Sylvia Fine Renée Taylor C. C. Babcock Lauren Lane Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets