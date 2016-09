In der aktuellen Saison der Königsklasse bekommt es der FC Bayern München in der Gruppe D mit dem niederländischen Meister PSV Eindhoven, dem russischen Vizemeister FK Rostow und der dritten Mannschaft der Primera Division Atlético Madrid zu tun. Es wird eine anspruchsvolle Gruppe für den FC Bayern sein. Schon am 2. Spieltag wird der deutsche Meister zum Duell mit dem schwersten Gegner der Gruppe D, dem Finalisten der Vorsaison antreten. Mit Atlético haben die Bayern eine Rechnung offen, in der vergangenen Saison im Halbfinale sind sie an der Elf von Diego Simeone gescheitert. - Gruppenphase, 2. Spieltag: Atlético Madrid - FC Bayern München; anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: Borussia Mönchengladbach - FC Barcelona, Borussia Dortmund - Real Madrid, AS Monaco - Bayer 04 Leverkusen