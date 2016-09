Boule et Bill Heute | France 3 | 07:05 - 07:23 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Les aventures de Bill, le chien le plus célèbre de la bande dessinée, de son meilleur ami Boule, un petit garçon facétieux, et de la tortue Caroline. Laufzeit: 18 Minuten Genre: Zeichentrickserie, F 2015 Regie: Philippe Vidal Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets