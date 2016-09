Underworld: Aufstand der Lykaner Heute | Kabel eins | 22:30 - 00:10 Uhr | Fantasyhorrorfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Vampir-König Viktor (Bill Nighy) hält die „Lykaner“ genannten Werwölfe als Sklaven. Lykaner Lucian (Michael Sheen) will sein Volk aus der Knechtschaft befreien. Hilfe erhält er ausgerechnet von der rebellischen Vampir-Dame Sonja (Rhona Mitra) - sie ist Viktors Tochter. Original-Titel: Underworld: Rise of the Lycans Laufzeit: 100 Minuten Genre: Fantasyhorrorfilm, USA, NZ 2009 Regie: Len Wiseman, Patrick Tatopoulos FSK: 12 Schauspieler: Lucian Michael Sheen Viktor Bill Nighy Sonja Rhona Mitra Tannis Steven Mackintosh Raze Kevin Grevioux Coloman David Aston Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets