Die Kanäle im Westen Niedersachsens sind die grünen Lebensadern im Bourtanger Moor. Ein Refugium, das leicht zerstört werden könnte. Immerhin gibt es auf dem Großteil des über 100 Kilometer langen Kanalnetzes seit gut 40 Jahren keine Schifffahrt mehr. Menschen wie Günter Klümper setzen sich dafür ein, dass der Zustand so bleibt wie er jetzt ist. Er wohnt schon sein ganzes Leben lang am Kanal, hat ein Faible für Pflanzen und Tiere und möchte diese Idylle nie mehr missen. Auch wenn einige Leute erreichen wollen, dass die Kanäle für Sportboote wieder geöffnet werden. Der Film aus der NDR Reihe "NaturNah" gibt Einblicke in ein besonderes Ökosystem, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat und bislang kaum beachtet wurde: das linksemsische Kanalnetz. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.