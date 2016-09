Die frisch geschiedene Bettina (Julia Jäger) packt die Koffer, weil sie mit ihren beien Kindern in Italien ausspannen will. Aber aus dem kleinen Zwischenstopp in ihrem Heimatdorf in Bayern wird mehr. Großonkel Gustav ist gestorben und hat Bettina seinen Hof vermacht. Sie trifft auch Jugendliebe Martin (Sascha Hehn). wieder. Wird's nochmal was?