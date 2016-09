"Der Dialekt erlaubt keine eigene Sprache, aber eine eigene Stimme." Das hat der berühmte Lyriker und Dramatiker Hugo von Hofmannsthal einst gesagt. Wenn man aber die Tendenz der vergangenen Jahrzehnte beobachtet, muss man zu dem Schluss kommen, dass diese "eigene Stimme" irgendwann nicht mehr zu hören sein wird. Das Hochdeutsch - oder eigentlich Standarddeutsch - setzt sich immer mehr durch, immer weniger junge Menschen sprechen ihren regionalen Dialekt. LexiTV begibt sich in dieser Ausgabe in verschiedene Regionen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens und ganz Deutschlands und zeigt, was die verschiedenen Dialekte ausmacht und was getan wird, um ihr Aussterben zu verhindern.