Das WTCC- Jahr 2016 geht mit den Rennen in Asien in seine Schlussphase. Nach dem Zwischenstopp im September in der japanischen Stadt Motegi geht es für die Fahrer weiter ins Reich der Mitte. Am 25. September steht auf dem Shanghai International Circuit in Chinas größter Metropole die 10. der insgesamt 12 Saisonstationen an. Auf der 2003 erbauten Rennstrecke finden neben der Tourenwagen-Weltmeisterschaft auch Formel 1- und Langstrecken-Weltmeisterschafts-Rennen statt. In der letzten Saison konnten die Citröen-Fahrer Yvan Muller aus Frankreich und Jose-Maria Lopez aus Argentinien die 4,6 Kilometer am schnellsten bewältigen, und jeweils ein Rennen gewinnen. In diesem Jahr geht der Sieg bei beiden Rennen nur über José María López von Citröen. Der Titelverteidiger dominiert die Serie und hat acht Rennen vor Saisonende einen großen Vorsprung auf den WM-Zweiten Tiago Monteiro aus Portugal. Der WM-Titel ist López fast nicht mehr zu nehmen, aber um Platz Zwei wird es noch spannend. Zwischen Platz Zwei und Sechs liegen gerade einmal 24 Punkte. Die Rennen in Asien überträgt Eurosport LIVE. - Eröffnungsrennen (10. von 12 Saisonstationen)