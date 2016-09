1. Geschichte: Die Sommerferien fangen an! Als Wolfi mit Simon aus der Schule kommt, finden die beiden einen Fußball - und schießen ihn übermütig in die Luft. Leider landet er im Garten von Herrn Schnauzer... 2. Geschichte: Wolfi, Simon und Emil spielen "Schiffbrüchige" und stellen fest, dass das Leben auf einer einsamen Insel gar nicht so einfach ist. 3. Geschichte: Auf dem Heimweg findet Wolfi einen Geldschein - und zwar einen, mit dem man sich viele Spielsachen kaufen kann. Er freut sich so sehr, dass er seine alten Sachen an seine Freunde verschenkt - er kann sich jetzt ja alles neu kaufen! Das glaubt er zumindest. Doch schon bald zeigt sich, dass alles ganz anders ist.