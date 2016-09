Lisa ist untröstlich, als sie beim Erfinder-Wettbewerb leer ausgeht. In ihrer Not erinnert sie sich an die traurige Geschichte Amelia Vanderbuckles, die ihrer Zeit weit voraus war. Genau wie jetzt bei Lisa, wurde ihr Talent in Springfield nicht gesehen – stattdessen wurde das Genie in eine Psychiatrie gesteckt. Lisa überredet Bart, die Anstalt aufzusuchen und Amelias Geschichte zu erkunden. Bart findet dort das Tagebuch eines Mörders. Die abartigen Geschichten bringen ihn auf eine Idee...