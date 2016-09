The Middle Morgen | Pro7 | 10:40 - 11:05 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Im Haus der Hecks stinkt es seit einiger Zeit ungeheuerlich. Als Frankie herausfindet, dass es Brick ist, der den Gestank verbreitet, versucht sie, sein Hygiene-Problem in den Griff zu bekommen. Indessen wird Mike Trainer einer Frauenfußballmannschaft, und Axl versucht herauszufinden, was Cassidy mit ihrem selbstgemalten Bild meint. Untertitel: Der seltsame Geruch Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Phil Traill Folge: 18 Schauspieler: Frankie Heck Patricia Heaton Mike Heck Neil Flynn Axl Heck Charlie McDermott Sue Heck Eden Sher Brick Heck Atticus Shaffer Bill Norwood Pat Finn Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets