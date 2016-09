Heute in der 'Höhle der Löwen': Deutschlands erstes Teig-Start-up, vorgestellt von Marc Schlegel (29) und Matthias Kramer (30). Die beiden Gründer aus Frankfurt wollen mit "Lizza" eine glutenfreie, kohlenhydratarme und proteinreiche Alternative zum konventionellen Pizzateig schaffen. Statt aus Weizen besteht der Lizzateig aus Leinsamen und Chiasamen. Eigentlich wollten der Informatiker und der Wirtschaftswissenschaftler gemeinsam eine App entwickeln. Doch beim Brainstorming mit Freunden, wie diese App aussehen könnte, waren die so begeistert von der selbstkreierten Superfood-Pizza, dass der Plan kurzfristig geändert wurde. Marc und Matthias kündigten ihre Jobs und machten sich daran, die Pizzarevolution einzuläuten. Lange tüftelten sie am Rezept, um 2015 mit den ersten Verkäufen zu starten. Um zu überprüfen, ob die "Lizza" beim zahlenden Kunden genauso gut ankommt, wie im Freundeskreis, zogen die Freunde mit einem Foodtruck los und verkauften auf Festivals. Der Erfolg bestärkte die beiden und sie machten weiter, bisher sind über 100.000 Euro in das Projekt geflossen. Der Foodtruck wurde verkauft und ein Online-Shop gestartet. Hier treffen täglich ca. 50 Bestellungen ein. Langfristig wollen Matthias und Marc den Einzelhandel erobern. Dafür ist aber dringend neues Kapital nötig und natürlich ein Partner, der das passende Know-how mitbringt. Die Gründer bieten den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile, im Gegenzug fordern sie 150.000 Euro. Ob dieses Start-up den "Löwen" schmeckt?