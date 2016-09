Auch Tierpfleger machen mal frei und so steht bei den Buschschliefern in dieser Folge eine Urlaubsübergabe an. Pfleger Daniel Hollin legt die Verantwortung für die possierlichen Tierchen diesmal in die Hände seines Revierchefs. Neben Füttern und Saubermachen gilt es, die winzigen Verwandten der Elefanten täglich zu zählen. Dabei den zahlenmäßigen Überblick zu behalten fällt nicht so leicht. Nicht gerade einfach hat es auch die neue Mishmi-Takindame Tinka aus dem Tierpark. Sie wurde erst vor wenigen Wochen aus dem Wuppertaler Zoo geholt wurde, um die bestehende zehnköpfige Herde aufzufrischen. Rangordnung, Futterneid und besonders Leitkuh Mimi machen der schüchternen Takinfrau das Leben schwer. Die Situation bei den sibirischen Tigern Darius und Colina hat sich dagegen enorm entspannt. Nach anfänglichen Zänkereien haben sie vor zwei Wochen endlich eine gemeinsame "Wohnung" bezogen. Pinselohrschwein Gunda, ebenfalls ein Neuzugang aus Wuppertal, muss sich noch gedulden, bis sie im Zoo zur bestehenden Gruppe gelassen wird. Schnüffeln am Schmusegitter muss vorerst genügen. Völlig neu und einzigartig sind die zwei Erdwölfe im Tierpark. Die vegetarisch lebenden Brüder Kikuju und Afar sind von Tansania über England nach Berlin gelangt und gehören zur Familie der Hyänen. Damit ist der Tierpark die einzige Einrichtung weltweit, die alle vier Hyänenarten hält. Eine Superlative ganz anderer Art wächst im Westen der Stadt auf: Kondor-Mädchen Maya. Etwa 210 Gramm hat sie kurz nach dem Schlupf gewogen. Einen Monat später bringt sie schon stattliche zwei Kilogramm auf die Waage. Nicht so erstaunlich, denn Maya gehört zu den größten flugfähigen Vögeln der Erde. Weitere Geschichten in dieser Folge: eifrige spielgerechte Zimmergestaltung bei Malaienbärin Tina und ihrem zwei Monate altem Kind, drollige erste Gehversuche bei den zwei Straußenkinder-Nachzüglern, Babys bei den Guanakos Schnute, Hilde und Ali sowie eine Prophylaxe bei den Kois gegen Karpfenläuse.