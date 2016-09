Ungeküsst Heute | Disney | 20:15 - 22:15 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die angehende Journalistin Josie (Drew Barrymore) soll eine Undercover-Story über Teenies von heute schreiben. Sie geht zurück auf die Highschool. Wie früher wird sie von den coolen Girls gemobbt. Immerhin gibt's da noch den attraktiven Lehrer Sam (Michael Vartan). Original-Titel: Never Been Kissed Laufzeit: 120 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 1999 Regie: Raja Gosnell FSK: 6 Schauspieler: Josie Geller Drew Barrymore Robert Geller David Arquette Sam Coulson Michael Vartan Anita Olesky Molly Shannon Augustus Strauss John C. Reilly Rigfort Garry Marshall