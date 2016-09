Vierteilige Krimiserie mit bitterschwarzem Humor. Maximilian Brückner spielt den Polizisten Hannes Bucher, der sich durch die Vertuschung seines Fehlers immer mehr in eine fatale Kettenreaktion verstrickt. In weiteren Rollen sind Serienlieblinge wie Ursula Strauss, Patricia Aulitzky, Robert Palfrader, Wolfgang Böck, Thomas Stipsits und Zoè Straub zu sehen.In der Kleinstadt Pregau stirbt die 16-jährige Rosa Hartmann bei einem Autounfall. Ihr Freund Gregor saß auf dem Beifahrersitz und liegt seit dem Unfall im Koma. Polizist Hannes Bucher gibt sich die Schuld an dem Unfall, hatte er doch die beiden noch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nun versucht er die Hinweise darauf zu vertuschen.