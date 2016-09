Der Don ist tot Heute | ARTE | 22:45 - 00:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Nach dem Tod von Don Paolo bootet Don Angelo (Quinn) dessen Sohn Frank (Robert Forster) aus und wird neuer Mafiaboss. Doch als er und Frank sich in dieselbe Frau verlieben, kommt es zu einem brutalen Bandenkrieg. Und ein weiterer Rivale gießt noch Öl ins Feuer. Original-Titel: The Don Is Dead Laufzeit: 110 Minuten Genre: Drama, USA 1973 Regie: Richard Fleischer Schauspieler: Don Angelo Dimorra Anthony Quinn Tony Fargo Frederic Forrest Frank Regabulto Robert Forster Vince Fargo Al Lettieri Ruby Angel Tompkins Luigi Orlando Charles Cioffi