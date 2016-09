Fritz ermittelt in einem Betrugsfall: Ein goldener Skarabäus soll Nachbar Paschulke Glück bringen. Doch das ägyptische Souvenir verwandelt sich über Nacht in einen simplen Mistkäfer. Herr Paschulke ahnt nichts Gutes und will das Tier nicht bei sich haben. Also nimmt Fritz es auf und erforscht das für die Umwelt so nützliche Krabbeltier. Ein Besuch bei einem Käferforscher soll den Fall klären. Doch dieser wirkt ziemlich dubios, weiß er mehr?