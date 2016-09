Paul lässt nichts unversucht, seine Eltern zu versöhnen; er und seine Schwester Deniz wünschen sich nichts sehnlicher, als wieder eine vollständige Familie zu sein. Kann ein kleiner Trick zur Versöhnung beitragen? Als Lisa und Murat deswegen aufeinander treffen, knallt es erst mal kräftig... Angelina hat Gefallen an der von Philipp, Marek und Alex betriebenen Koch-App gefunden. Sie möchte ein Essen veranstalten und bietet - Angelina like - ein exklusives Menü an. Als Philipp davon Wind bekommt, vermutet er Sabotage und blockiert ihren Account. Damit bringt er nicht nur seine Exfreundin gegen sich auf. In der Flüchtlingsunterkunft lernt Jamal einen selbstbewussten jungen Mann kennen, der sich um sein Vertrauen bemüht. Jamal freut sich und lernt fleißig Deutsch. Obwohl Simon ihn zu sich nach Hause eingeladen hat, nimmt Jamal das Angebot nicht an. Er möchte seinem kleinen Freund keine Schwierigkeiten bereiten. Dafür kommt jemand anderes auf die Idee, Simon aufzusuchen ... Paul lässt nichts unversucht, seine Eltern zu versöhnen; er und seine Schwester Deniz wünschen sich nichts sehnlicher, als wieder eine vollständige Familie zu sein. Kann ein kleiner Trick zur Versöhnung beitragen? Als Lisa und Murat deswegen aufeinander treffen, knallt es erst mal kräftig … Angelina hat Gefallen an der von Philipp, Marek und Alex betriebenen Koch-App gefunden. Sie möchte ein Essen veranstalten und bietet - Angelina like - ein exklusives Menü an. Als Philipp davon Wind bekommt, vermutet er Sabotage und blockiert ihren Account. Damit bringt er nicht nur seine Exfreundin gegen sich auf.