Der grüne Windjammer "Rickmer Rickmers" gehört zu den Wahrzeichen der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit ihren 120 Jahren hat die "grüne Lady" schon viel erlebt. Doch nun muss sie auf die Werft und ihren angestammten Liegeplatz an den Landungsbrücken verlassen. Seit 1987 dort fest vertäut, erinnert die "Rickmer Rickmers" als Museumsschiff an die goldenen Zeiten der deutschen Handelsschifffahrt. Doch obwohl sie schon lange nicht mehr auf große Fahrt geht, nagt der Zahn der Zeit an ihr: Das Unterwasserschiff rostet ebenso wie Wanten und Masten, die hölzernen Decks und Verzierungen verrotten, das Tauwerk ist marode und eine erst vor wenigen Jahren eingebaute gläserne Tanzfläche zeigt hässliche Sprünge. All diese Schäden sollen nun auf der Hamburger Werft Blohm+Voss behoben werden. Ein Heer von Spezialisten macht sich an dem Schiff zu schaffen und verpasst ihm eine umfangreiche Schönheitskur. Einen ganzen Monat lang wird sandgestrahlt und geschweißt, der Stahlrumpf per Ultraschall durchleuchtet, das Schiff auseinander genommen und gründlich überholt. Es ist die wohl umfangreichste Renovierung, seit die "Rickmer Rickmers" in Hamburg ankert. Vier Wochen und 1,9 Millionen Euro aus Bundesmitteln für Denkmalschutz und pflege stehen den Männern zur Verfügung. Beides ist nicht viel, aber gemeinsam mit den Werftarbeitern stellen sich Bootsmann Werner Hopp und Schiffsbauingenieur Carsten Wiese der Herausforderung. 1896 vom Stapel gelassen, hat die "grüne Lady" schon einiges mitgemacht. Sie ist über den Atlantik und um die ganze Welt gesegelt, wäre einmal beinahe gesunken, wurde im Krieg konfisziert, war Kriegsschiff, Schulschiff, Regattasiegerin und wäre fast in Vergessenheit geraten, wenn nicht ein Verein sie 1983 nach Hamburg geholt und schließlich zum Museumsschiff umgebaut hätte.