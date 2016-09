Noch nie war Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow auf diesem Berg "unterwegs". Doch er hat genügend Geschichten wie die vom alten, an die Höhe gewöhnten Buchenwald, vom höchsten Trauzimmer Thüringens, vom Funpark, und nicht zu vergessen von den zwei Gasthöfen, die lange miteinander konkurrierten. Der eine von seiner Thüringer Seite aus und der andere von seiner Südthüringer. Man erkennt die Moderatorin und das Kamerateam und alle, die von der thüringisch-Gothaer Seite kommen, an dem kleinen "s" zwischen den Worten Insel und Berg. Auf der anderen Seite lehnt man das "s" dagegen strikt ab. Eine nicht eindeutig markierte Grenze verläuft hier oben, die aber die Einheimischen genau kennen und an der sie erkennen, woher man denn kommt, aus Thüringen oder eben doch Südthüringen. Touristen bekommen davon aber nicht wirklich etwas mit. Kommen sie auf den Gipfel, genießen sie bei schönem Wetter die weite Sicht zum Kalimandscharo bei Magdeburg, in den westlichen Thüringer Wald oder in die Richtung des höchsten Berges Thüringens, dem Großen Beerberg. Mit seinen rund 983 Metern ist er wirklich der höchste und nicht wie der Inselsberg, den viele nur dafür halten. Wie eine Diva stiehlt dieser Berg den anderen größeren die Show. Er präsentiert sich so gekonnt, sodass man ihn und seine Sendetürme schon kilometerweit und von vielen Seiten sieht.