Das Rachegefühl endlich ausleben und Boerne ermorden - Professor Harald Götz kann kaum noch an etwas anderes denken. Das verheimlicht er auch nicht seiner Psychotherapeutin. Während Boerne gerade die Fördermittel für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt an Land gezogen hat, ist Prof. Götz seit Jahren im Labor alleine auf sich gestellt. Fieberhaft sucht er nach einem Medikament für seine schwer kranke Frau Martina. Doch nachdem sie erschossen in ihrem Rollstuhl aufgefunden wird, ist für Kommissar Thiel der Fall klar: Harald Götz ist dringend tatverdächtig. Zumal Nachbarn beobachtet hatten, wie er fluchtartig das Haus verließ. Abends verschafft sich Götz Zugang zu Boernes Feierstunde im Nobelrestaurant und ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Mit Axel Prahl (Frank Thiel), Jan Josef Liefers (Professor Boerne), ChrisTine Urspruch (Alberich), Friederike Kempter (Nadeshda Krusenstern), Claus D. Clausnitzer (Herbert Thiel), Peter Jordan (Harald Götz), Oda Thormeyer (Corinna Adam) Buch: Elke Schuch ca.90