Für viele ist ein strahlendes Lächeln mit ebenmäßigen, weißen Zähnen ein unbezahlbarer Luxus. Kassenpatienten müssen heute in den Zahnarztpraxen oft tief in die Tasche greifen - besonders beim Zahnersatz. Wie sie den "Tresor" ihrer Patienten knacken, lernen Zahnmediziner in regelrechten Verkaufsschulungen. Ein Testpatient holt bei fünf Ärzten Angebote ein - die Unterschiede sind erheblich.