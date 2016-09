Ein Streit, eine Bierflasche, ein toter Automechaniker - Schotty hat gerade fertig geputzt, als eine Ex-Freundin des Toten auftaucht. Gina Hötzinger, ein D-Promi, hat das Fernsehen für ein Interview an den Tatort bestellt, um sich trauernd in Szene zu setzen. Der Auftritt soll sie wieder in das Bewusstsein der Zuschauer befördern. Problem: Der Tatort ist mittlerweile wieder picobello sauber.