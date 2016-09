Sydney übernimmt mit Elan die Leitung des "Drei Könige" und freut sich auf die bevorstehende Eröffnung der neuen Boutique. Vickys Vorwürfe wegen der angestrebten Scheidung von Jeff lassen Sydney nicht kalt - aber sie bleibt stark und ermahnt Vicky zur Professionalität. Doch durch Jeffs Unglück und Mielitzers Aufkündigung ihres "Spionageauftrags" ist Vicky so verzweifelt, dass sie aus Rache die Boutique-Eröffnung sabotieren will. Wird der Start von Sydneys Herzensprojekt ein Desaster? Erika und Hannes wollen für die "Goldene Scholle" den Preis für die originellste Spendenidee gewinnen. Den rettenden Einfall hat Edda: Sie versteigern eine Übernachtung in einer Gartenlaube ... Mathis genießt die Gegenwart von Tina - solange sie nicht über eine gemeinsame Zukunft reden. Denn die sieht er für sie beide insgeheim nicht. Das bleibt am Ende auch Tina nicht verborgen. Eliane bringt ihre Konkurrenz "Blütenweis" mit Eddas und Erikas Hilfe dazu, ihr eine Zusammenarbeit anzubieten, die ganz nach ihrem Geschmack ist.