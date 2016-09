Mister Numbers und der gehörlose Mister Wrench erreichen die Stadt Bemidji mit dem Auftrag, den Mörder von Sam Hess aufzuspüren. Der Anwalt von Hess weist das Duo zum Striplokal "Lucky Penny". Trotz akkurater Beschreibung von Malvo (Billy Bob Thornton), entführen die beiden den falschen Mann. Malvo wird unterdessen vom reichen Supermarktbesitzer Stavros Milos angeheuert herauszufinden, wer ihn erpresst. Bill Oswalt (Bob Odenkirk) ist zum neuen Polizeichef befördert worden und diskutiert mit Molly (Allison Tolman) über mögliche Verdächtige in Zusammenhang mit den Morden in der Stadt. Molly vermutet, dass Lester Nygaard etwas mit dem gewaltsamen Ableben von Hess und seiner Frau Pearl zu tun hat; Oswalt lenkt sie jedoch in eine andere Richtung. Als Molly Lester dennoch in die Mangel nimmt, entzieht ihr der Chief den Fall.