Lester Nygaard (Martin Freeman) ist frustriert. Ehefrau Pearl nörgelt ständig an ihm herum. Und dann trifft er auch noch auf Sam Hess, einen ehemaligen Mitschüler, der ihn schon zu Schulzeiten tyrannisiert hatte. Nach einer handfesten Auseinandersetzung mit seinem Peiniger landet er schliesslich im Spital. Dort trifft er auf den Profikiller Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) und unterhält sich mit ihm über den Zwischenfall. Malvo schlägt vor, Sam umzubringen, worauf Lester weder zustimmend noch ablehnend reagiert.In der Annahme, dass Lester mit seinem Schweigen Zustimmung signalisiert habe, sticht Malvo kurz darauf Sam Hess nieder. Am Tag darauf ermitteln Chief Vern Thurman (Shawn Doyle) und Deputy Molly Solverson (Allison Tolman) im Mordfall an Sam Hess. Als ihm zu Ohren kommt, dass sich Lester und Malvo im Krankenhaus über Hess unterhalten haben, fährt der Chief zum Haus der Nygaards, um Lester zu befragen. Unglücklicherweise hat Lester im Haus während eines Wutanfalls gerade seine Ehefrau Pearl mit einem Hammer erschlagen.