Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:10 - 14:30 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Turk fühlt sich unterfordert von Cox. Als Cox ihm einen eingebildeten Kranken zuschustert, platzt ihm endgültig der Kragen. J. D. passt es nicht, dass Elliott sich so gut mit ihrer alten Schulfreundin Melody versteht. Er will einen Keil zwischen die Frauen treiben. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Eifersucht Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2007 Folge: 18 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Dr. Perry Cox John McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets