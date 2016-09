Rindfleisch, Schweinenacken, Hühnchen in Popcorn-Panade, Pommes Frites, Käse, Ranch-Dressing und Jalapeños auf einer Kaisersemmel: Der "Whole Farm Burger" beim "Trucks Gone Wild"-Festival in Florida macht eine ganze Kompanie satt. Jedes Jahr im Frühjahr veranstalten dort 40 000 verrückte Motorsport-Freaks eine riesige Party, und am Rande des Offroad-Parcours wird deftige Südstaatenkost aufgetischt. Adam Richman mischt sich bei der Schlammschlacht unters Volk und schlemmt, was das Zeug hält.