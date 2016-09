Früher war das Leben von Menschen mit der Bluterkrankheit oft geprägt von Angst; jede Verletzung konnte zum Tod führen. Wie leben sie heute, in Zeiten des großen medizinischen Fortschritts? Vor wenigen Jahren wurden viele Opfer eines großen Medizinskandals, tausende infizierten sich unwissentlich mit HIV. Die Sendung porträtiert Menschen aus verschiedenen Generationen und zeigt, wie sie mit der Bluterkrankheit im Alltag umgehen. Als Sabine Schepperle schwanger wird, weiß sie genau, die Chancen stehen 50 zu 50, dass ihr Kind auch Bluter ist. Im vierten Monat lässt sie einen Test machen und tatsächlich: Das Kind wird Bluter sein. Heute ist Leon zehn Jahre alt, singt im Chor und treibt Sport. Auf dem Bolzplatz spielt er zwar nicht als Mittelstürmer, weil das wegen der Verletzungsgefahr zu gefährlich wäre. Trotzdem hat er unter den Fußballkameraden seine Rolle gefunden: Er ist Schiedsrichter. Der 60-jährige Herbert Lechner musste als Bub im Sportunterricht noch zuschauen. Auch sonst konnte er am normalen Leben nur unter großen Vorsichtsmaßnahmen teilnehmen. Schon kleinste Verletzungen waren früher manchmal lebensbedrohlich. Auslöser der Bluterkrankheit (Hämophilie) ist ein genetischer Defekt, der eine Gerinnung des Bluts verhindert. Deshalb müssen die Gerinnungsfaktoren mittels Blutplasma gespritzt werden. Doch in den 1980er-Jahren waren viele Blutkonserven mit HIV verseucht. Herbert Lechner erinnert sich noch an diese Zeit, in der die Angst vor Aids sein Leben bestimmte. Viele seiner Freunde, die auch Bluter waren, starben daran. Auch Sabine Schepperles Vater starb an den Folgen von HIV, weil ihm infiziertes Faktorkonzentrat gespritzt wurde. Herbert Lechner hatte Glück und wurde nicht infiziert. Zusammen mit seinem behandelnden Arzt, Professor Wolfgang Schramm, gründete Lechner damals die Bluterberatung Bayern. Durch moderne Verfahren und gentechnische Präparate ist das Gesamtrisiko für Bluter mittlerweile sehr gering. Auch wenn Einschränkungen bleiben, sind sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen und haben eine normale Lebenserwartung.