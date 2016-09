Gunther Latsch, Journalist Franz Beckenbauer soll für seine Arbeit als Chef des Organisationskomitees 5,5 Millionen Euro erhalten haben. Latsch spricht über dubiose Millionenzahlungen im Umfeld des WM-Sommermärchens 2006. Andreas Möller, Fußballtrainer Seit 2015 ist er Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft. Der ehemalige BVB-Spieler gibt seine Einschätzung zur UEFA Champions-League-Begegnung Legia Warschau gegen Borussia Dortmund. Michael Schulz, Ex-Fußballprofi Von 1989 bis 1994 war er als Profi für Borussia Dortmund im Einsatz und sorgte regelmäßig für Schlagzeilen. In der Sendung erinnert sich Schulz an seine Zeit beim BVB. Marcel Reif, Journalist 30 Jahre prägte er mit seiner Expertise die Fußballübertragungen. In der Sendung sagt Reif, wie er das Spiel Legia Warschau gegen Borussia Dortmund erlebt hat. Panagiota Petridou, Moderatorin Als "Die Superolympionikin" tritt die Moderatorin aktuell jede Woche gegen eine Olympiasiegerin an. In der Sendung erzählt Petridou, welche Disziplinen sie besonders faszinieren. Stefan Schlegel, Extremsportler Das Race Across America gilt als das härteste Ultralangstrecken-Radrennen der Welt. Schlegel nahm dieses Jahr bereits zum dritten Mal daran teil und berichtet von seinen Erlebnissen.