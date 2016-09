Ganz selbstverständlich drehen wir alle Tag für Tag viele Male einen Wasserhahn auf und denken dabei gar nicht darüber nach, woher das Trinkwasser eigentlich kommt. Doch Willi wills wirklich wissen und macht sich auf den Weg zu den Münchner Stadtwerken. In der Netzleitstelle zeigt ihm Erwin, dass der Wasserverbrauch ständig schwankt: In der Halbzeitpause eines Fußballspiels wird zum Beispiel mehr Wasser benötigt, weil dann viele Fernsehzuschauer die Gelegenheit nutzen und die Toilette aufsuchen. Von Robert erfährt Willi, wie man mit Hilfe eines Aquaphons einen Wasserrohrbruch aufspürt. Bis das neue Rohr eingesetzt wird, begibt sich Willi ins Mangfalltal, von wo aus ganz München mit hervorragendem Trinkwasser versorgt wird. Willi trifft Hermann, einen staatlich geprüften Wassermeister. Hermann zeigt ihm den Weg des Wassers in Richtung München: von der Hangquellfassung über das sogenannte "Wasserschloss? bis hin in die Hochbehälteranlage Kreuzpullach. Dort stehen 100 Millionen Liter Trinkwasser für die Münchner bereit, damit niemand plötzlich auf dem Trockenen sitzt. Dass das Münchener Trinkwasser qualitativ einwandfrei ist, erfährt Willi im Labor, wo er eine Wasserprobe abgibt. Und auch an der Baustelle kann das Wasser bald wieder fließen. Willi ist rechtzeitig zurück, als das undichte Rohr durch ein neues Teilstück ersetzt wird. Jetzt können die Anwohner die Wasserhähne wieder aufdrehen. Willi staunt nicht schlecht: Im Durchschnitt verbraucht jeder Münchener 128 Liter pro Tag! Den ganz genauen Verbrauch misst die Wasseruhr in jeder Wohnung.