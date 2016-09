Hintergrund: Inspiration für Regisseur Justin Dix zu ‚Crawlspace' waren nach seinen eigenen Worten Ridley Scott, John Carpenter und J.J. Abrams. Abgedreht war der Film in 22 Tagen, die Postproduktion dauerte dagegen sechs Monate. Starinfo Eddie Baroo: Bis zu seinem 30. Lebensjahr verfolgte der 1968 in Australien geborene Eddie Baroo seine Musikerkarriere: als begnadeter Sänger und Gitarrist an der Front der Band Stodgewook, als Gründer des Labels Buggertoe und als Herausgeber von drei Musik-CDs für den britischen Fußballclub Manchester United. Danach schlug er den Weg des Schauspielers ein und hatte zunächst in bekannten australischen TV-Serien Erfolg. Seinen Durchbruch im Kino feierte er als Motorradgang-Mitglied in ‚Ghostrider' (2007) an der Seite von Nicholas Cage und Eva Mendes. 2015 war er mit Ewan McGregor und seinem guten Kumpel Brenton Thwaites in ‚Son of a Gun' (2014) zu sehen, drei weitere Filmen mit ihm sind schon in der Pipeline: ‚Sucker', ‚Now Add Honey' und ‚Downriver'. 2014 kehrte er übrigens für ein Benefizkonzert mit den Jungs von Stodgewood auf die Bühne zurück. Eddie Baroo hat vier Kinder. Ihre frühen Kinderbilder sind auf seiner Brust und seinen Armen als Tatoos verewigt.