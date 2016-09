In der Wissensquizshow "Mich täuscht keiner!" mit Dirk Steffens müssen vier Prominente in verschiedenen Quizrunden und Aktionsspielen beweisen, dass sie noch "alle ihre Sinne beisammen haben". Präsentiert werden verschiedene Täuschungen, die die Sinne der Kandidaten auf die Probe stellen. Schnelle Buzzer- und Fragerunden mit Multiple-Choice-Antworten wechseln sich ab mit größeren Experimenten, bei denen die Prominenten auch selbst körperlich aktiv werden. Zusätzlich zu den Aktionen im Studio präsentieren Einspielfilme verblüffende Täuschungen aus aller Welt. Hinter jedem der unterhaltsamen Spiele, Experimente und Täuschungen steht eine wissenschaftlich fundierte Erklärung, in der Moderator und Naturexperte Dirk Steffens das Phänomen beschreibt. Eine weitere Ausgabe "Mich täuscht keiner!" wird am Donnerstag, 29. September 2016, 20:15 Uhr, ausgestrahlt.