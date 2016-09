Einige halten Christoph Geil für einen Idealisten, andere für einen risikofreudigen, begeisterungsfähigen Jungunternehmer mit guten Ideen. Fakt ist, dass der 27-jährige Landwirt aus Butjadingen tatsächlich eine Zukunftsperspektive in der Landwirtschaft sieht. Ganz gegen den Trend hat er sich hinter dem Nordseedeich einen eigenen Hof gekauft und kümmert sich um 80 Angusrinder und bewirtschaftet Ackerflächen. Einen neuen Hof zum Laufen zu bringen, wäre ja schon eine Herausforderung genug. Aber der junge Mann arbeitet gerade intensiv auf einer weiteren großen Baustelle. Mit drei Freunden, auch Landwirte, hat er jetzt ein Netzwerk gegründet und einen eigenen Hofladen mitten in der Landeshauptstadt Hannover eröffnet. Gemeinsam wollen sie im noblen Zooviertel ihre landwirtschaftlichen Produkte direkt vermarkten. Auch dieses Risiko "Hofladen in der Stadt" geht er ein, gegen den Rat von Bank-, und Unternehmensberatern. Christoph Geil sieht es gelassen, denn er hat Landwirtschaft studiert und alles lange durchdacht. Er und seine Freunde haben über zwei Jahre lang den Markt studiert und analysiert. "Es ist doch eine überzeugende Idee, was soll da schon schiefgehen", sagt der Landwirt und lacht.