Die "Konspirativen Küchenkonzerte" sind eine Kunst-Musik-Kochsendung mit den besten Zutaten: einem Koch, einem Künstler und einer Band. In jeder Sendung lädt der Gastgeber und Koch Marco Antonio Reyes Loredo einen bildenden Künstler und eine hungrige Band in seine Küche in Hamburg-Wilhelmsburg. Der Künstler gestaltet den Raum, die Band musiziert, und Marco kocht dazu. Zusammen ergründen Gäste und Gastgeber die Gemeinsamkeiten und Gegensätze von Klangkunst und bildender Kunst. In dieser Sendung zeigt ZDFkultur ein Best of der schönsten Momente mit Stefan Marx und Scooter, Gereon Krebber und dem Gemüseorchester, Michaela Meliàn und Justus Köhncke, Julius von Bismarck und Ja, Panik, God's Entertainment und HGich.T, Baldur Burwitz und Johanna Zeul.