Ein Thriller über eine junge Frau, die sich in verlockende, glamouröse Welten des großen Business begibt und in einen mörderischen Zwiespalt zwischen Gut und Böse, Macht und Verführung gerät. Ina, eine junge, ehrgeizige Polizistin, ist gelangweilt von ihrem Polizeialltag. Da bekommt sie ein verlockendes Job-Angebot von ihrem ehemaligen Ausbilder Thomas Theissen, der eine private Sicherheitsfirma leitet. Schnell wird ihr klar, dass hier nach anderen Regeln gespielt wird und ihre moralischen Grundsätze nicht gelten. Inas erster Auftrag führt sie in ein marktführendes Unternehmen für erneuerbare Energien. Dessen Vorstandsmitglied Michael Dithardt steht im Verdacht, hochbrisante Details an die Öffentlichkeit zu lancieren - dafür soll die Sicherheitsfirma nun Beweise finden. Sie verwanzen Dithardts Haus und überwachen seinen E-Mail-Verkehr, auch wenn das illegal ist. Damit gerät Ina immer tiefer in einen Sog aus Intrigen und illegalen Machenschaften, deren Opfer sie schließlich selbst zu werden droht. Ein moderner Thriller, erzählt als emotionales Desaster einer Polizistin, die nach oben will und an ihre Grenzen stößt.