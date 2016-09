"Wenn gestern, heute und morgen durcheinander geraten, kommt es auf das Hier und Jetzt an!". So hat ein Alzheimer-Patient seine Erkrankung auf den Punkt gebracht. In diesem Sinne nähert sich LexiTV diesem schwierigen Thema. Beeindruckende Beobachtungen aus dem Alltag von Betroffenen, ihren Angehörigen und Freunden zeigen, dass es auch viele schöne Momente geben kann. Eine Tochter beschreibt die Veränderungen ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter. Das bescherte Beiden das große Glück einer besonders tiefen emotionalen Bindung. Außerdem stellt die Sendung Alois Alzheimer vor: der Arzt, der die Krankheit entdeckte. Er legte den Grundstein dafür, dass Alzheimer inzwischen früh diagnostiziert und teilweise besser behandelt werden kann. Aber heilbar ist die Krankheit des Vergessens bis heute nicht.