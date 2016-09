Eva Färber erfährt von ihrer in Südafrika lebenden Schwester Hanna, dass ihr Vater schwer erkrankt ist - sofort bucht sie den nächsten Flug. Als sie noch schnell ihrem Mann Paul Bescheid geben will, stellt sich heraus, dass dieser sie betrügt. In Afrika angekommen, gerät Eva mit dem raubeinigen, aber auch charmanten Ranger Alex aneinander. Aus den Reibereien entwickelt sich eine stürmische Affäre, die Eva vor schwere Entscheidungen stellt - zumal Paul ihr nachreist und um sie kämpfen will. Die attraktive Eva Färber ist seit 22 Jahren die perfekte Gattin. Das geruhsame und gleichförmige Eheleben der zweifachen Mutter gerät jedoch durcheinander, als sie die Nachricht von der schweren Erkrankung ihres Vaters erhält, der bei ihrer Schwester Hanna in Südafrika zu Besuch ist. Besorgt bucht Eva den nächsten Flug nach Kapstadt und will noch rasch ihren Mann Paul über die Reise informieren. Dabei findet sie heraus, dass es sich bei seinem vermeintlichen Geschäftsessen um ein Treffen mit einer jungen Blondine handelt. Völlig aus der Bahn geworfen, kommt Eva im südafrikanischen Busch an, wo Hanna sich mit viel Energie eine kleine Lodge für Safari-Touristen aufgebaut hat. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter war Eva für die kleine Schwester eine Ersatzmutter. Immer musste sie die Starke sein. Während Hanna eine lebenslustige, unbeschwerte Frau wurde, konnte Eva sich bis heute nicht von ihrem Schutzpanzer befreien. Dies ändert sich, als sie den raubeinigen, aber auch charmanten Ranger Alex kennenlernt. Als Paul um seine Frau zu kämpfen beginnt und ihr nachreist, muss Eva sich der Realität stellen und eine schwierige Entscheidung treffen. Dennis Satin ("Sommer mit Hausfreund") inszenierte die spannende Mischung aus Romanze und Abenteuer nach einem Buch von Barbara Jago ("Kommissarin Lucas"). Gedreht wurde u.a. in Laingsburg und dem beliebten Badeort Plettenberg Bay in der südafrikanischen Provinz Westkap.