Als kurz nach Cams und Mitchels Rückkehr von ihrer Hochzeitsreise in Mexiko die ganze Familie krank wird, sind alle davon überzeugt, die beiden hätten die Grippe aus Mexiko mitgebracht. Dennoch möchte sich die Familie am Abend zum Essen treffen und anschließend gemeinsam das Hochzeitsvideo ansehen. Phil schaut vorab schon einmal rein und muss dabei mit Entsetzen feststellen, dass er es war, der auf der Hochzeit die Viren verbreitet hat, weil er zum Beispiel auf die Hochzeitstorte und auf die Sektgläser geniest hat. Da die anderen von seinem Fauxpas niemals erfahren dürfen, beschließt er mit Luke, das Videoband zu schneiden. Reicht die Zeit aus oder erfahren am Abend alle, was wirklich geschehen ist? Obwohl Claire hohes Fieber hat, schleppt sie sich an einem Samstag zu einem Meeting, um Jay nicht zu enttäuschen. Wird sie den Tag überstehen oder sieht der Kunde ihr an, dass mit ihr etwas nicht stimmt? Lilys neue Freundin Sydney ist zu Besuch. Mitch beobachtet die beiden cleveren Mädchen voller Stolz - bis er feststellt, dass Sydney seiner Tochter immer einen Schritt voraus ist und das, obwohl Sydney ein Jahr jünger ist. Dadurch, dass Mitch den Mädchen gegenüber herausrutscht, dass Sydney eine Besserwisserin sei und er ein Wasserglas über ihrem selbstgemalten Bild umkippt, bringt er die Kleine zum Weinen. Das wäre nicht weiter tragisch, stünde nicht genau in diesem Moment Sydneys Mutter vor der Tür, um ihre Tochter abzuholen...