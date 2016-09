Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Das Märchen von der lukrativen Selbständigkeit scheint sich für das Betreiberpaar der Pizzeria "Altes Schloss" zu einem gastronomischen Drama zu entwickeln. Die wenigen Gäste bekommen es zu spüren, dass die ungelernte Gastronomin Temmy im Service überfordert ist und der ungelernte Koch Berat eigentlich nie selbst am Herd stehen wollte. Auch mit seiner italienischen Standardkarte scheint sich das Wirtepaar keine goldene Krone aufzusetzen. Die Kochprofis Nils Egtermeyer, Frank Oehler und Ole Plogstedt sollen dem Grauen in Schrecksbach ein Ende bereiten. Können die drei Ritter der Gastronomie dem "Alten Schloss" eine märchenhafte Zukunft bereiten? Untertitel: Altes Schloss in Schrecksbach Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2014 Weitere Empfehlungen