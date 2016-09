In der InTouch Redaktion in Hamburg werden Tag für Tag die aktuellsten Promi-News und der heißeste Gossip diskutiert und druckfrisch aufbereitet. Das Team: Chefredakteur Tim Affeld, seine Redaktion und externe Society-Reporter, die jede Woche brandaktuelle Stargeschichten liefern. Der Zuschauer erlebt in fünf Folgen, wie die Geschichten der Promis in spannenden und unterhaltsamen Redaktionstalks besprochen werden - ein Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem jungen Celebrity-Magazin. Beauty-Redakteurin Sam testet die neuesten Schönheitstrends aus Hollywood direkt vor Ort in L.A., Society-Expertin Andrea Guenther entlockt den Stars in ihren Interviews eine bisher unbekannte Seite und schafft emotionale Momente. Paparazzo Uwe heizt den Promis auf dem Red Carpet so richtig ein und liefert pikante Details. Die VIP-Reporter Lili und Rebecca lassen kein Promi-Event aus und begeben sich auf Spurensuche. Außerdem taucht das Team in die Vlogger-Szene ein, die das Magazin wöchentlich mit den aktuellsten und wichtigsten Online-Themen versorgt.