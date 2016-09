Im Herzen Kambodschas liegt der Tonlé Sap, der größte See Südostasiens - und der "dichtbesiedeltste", denn je nach Jahreszeit und Wetterlage treiben unzählige schwimmende Dörfer auf dem Binnengewässer. Sophie erkundet das vielfältige Leben in diesem riesigen Ökosystem. Sie besucht ein Haus auf einem Floßund erhält Einblick in die Krokodilzucht, die auf dem Tonlé Sap sehr verbreitet ist. Sie lernt auch, wie man Flechtwaren aus Wasserhyazinthen herstellt, einer Pflanzenart, die sich explosionsartig vermehrt und die Gewässer verpestet, aber immerhin den Lebensunterhalt einiger Familien sichert. Außerdem erfährt Sophie, wie bereits im 9. Jahrhundert im Königreich der Khmer die Menschen ein ausgedehntes Netz von Kanälen und Becken anlegten, um den wechselnden Wasserstand des Sees auszugleichen. Das System wird in Trockenperioden auch heute noch genutzt.