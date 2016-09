Wenn jemand in der Fußgängerzone zusammenbricht, dann hilft man. Ist doch klar! Ganz egal, ob es ein Maurer oder Manager ist. Sozial schwache Menschen benachteiligen? Niemals! Viele würden das von sich behaupten, aber wie viele verhalten sich wirklich so? Tatsächlich kann ein feiner Anzug Leben retten. Das zeigt eines der Experimente, die der NDR in Norddeutschland im Rahmen dieses neuen Formats durchgeführt hat. Die Journalistin und "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis will wissen, wovon sich Menschen beeinflussen lassen. Welche Bedeutung haben Herkunft, Kleidung und Aussehen einer Person? Wie gerecht sind die Chancen auf Aufstieg und Ansehen in Deutschland verteilt? Oft entscheidet schon das Elternhaus über den Lebensweg. Linda Zervakis besucht junge Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft noch suchen, auf dem Eliteinternat und in einer Ausbildungswerkstatt für benachteiligte Jugendliche. Die Startchancen sind ganz unterschiedlich. Schlägt Herkunft Leistung? Das muss nicht sein, wie das Beispiel des Bahnchefs Rüdiger Grube zeigt. Sein Aufstieg vom Bauernsohn zum Topmanager erscheint wie ein modernes Märchen, zeigt aber auch: Aufstieg ist schwer, aber möglich. Für wen das gilt und wie man es schaffen kann, will Linda Zervakis herausfinden.