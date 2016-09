Wissen vor acht - Werkstatt - Was springt bei einer Springflut? Heute | ARD | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Dass die Gezeiten vom Mond beeinflusst werden, ist vielen bekannt. Heute klärt Vince Ebert darüber auf, inwieweit die Sonne auch eine Rolle spielt und was die Begriffe Springtide und Nipptide bedeuten. Mehr heute Abend in "Wissen vor acht - Werkstatt". Original-Titel: Wissen vor acht - Werkstatt Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets