Der neue Lebensmittelkontrolleur Eder stattet der Eier-Uschi auf dem Viktualienmarkt einen Besuch ab. Eder ist ein harter Hund, der gleich einige, vermeintlich schlimme Hygienemängel an Uschis Stand entdeckt. Am Ende seiner Kontrolle macht er Uschi ein zweideutiges Angebot: Nach Feierabend kommt er nochmal vorbei und gibt ihr Tipps, wie sie in Zukunft keine Probleme mehr mit ihm hat. Beim Einpacken seiner Sachen nutzt Eder die Enge des Marktstands, um sich mehrmals an Uschi vorbei zu zwängen und sie zu betatschen. Eier-Uschi berichtet den anderen Marktfrauen davon und sie stellen fest, dass Eder schon mehrere von ihnen belästigt hat. Alle sind sich einig, dass man dem Grapscher das Handwerk legen muss. Und wer könnte den Marktfrauen dabei besser helfen als Xaver? Auf dem Revier sorgt ein Kinderwagen samt Baby für Trubel. Anscheinend wurde er vor der Touristeninfo am Marienplatz einfach vergessen, denn es gibt keine Meldung, dass ein Kind vermisst wird. Der Kinderwagen wird erst einmal im Aufenthaltsraum geparkt. Kneidl und Müller finden heraus, dass es sich um ein finnisches Modell handelt. Sehr zum Erstaunen der anderen erklärt sich Dago bereit, beim Hersteller anzurufen und auf Englisch Erkundigungen einzuholen. Schließlich hatte er mal eine Freundin aus Ipswich und seitdem sitzt sein Englisch. Doch das Telefonat bringt keine neuen Informationen und schließlich ziehen Kneidl und Müller mit dem Megafon los, um die Eltern des kleinen Finnen ausfindig zu machen. Felix kümmert sich währenddessen um Yannik Ismeier. Der möchte seine Mutter anzeigen: Als er von einem kurzen Einkauf zurückgekehrt ist, war sie samt seiner Spielkonsole und seinem Fernseher verschwunden. Felix bittet Yanniks Mutter Lily aufs Revier. Wie sich herausstellt, steht Yannik kurz vor dem Abitur, spielt aber - anstatt zu lernen - den ganzen Tag nur am Computer. Deshalb sah seine Mutter keine andere Möglichkeit, als die Sachen wegzuschaffen. Yannik ruft seinen Vater an, der ihm die Sachen geschenkt hat, und bittet ihn auf die Wache zu kommen. Ehe Felix sich versieht, bricht zwischen Lily und ihrem Exmann ein heftiger Streit aus und das Ehepaar wirft sich allerlei Anschuldigungen an den Kopf. Felix bemüht sich, den Familienstreit zu entschärfen. Xaver legt sich unterdessen mit Eder an, der mit einer Kontrolle von Monis Stand gleich einmal beweisen will, dass er am längeren Hebel sitzt. Aber der Markt hat eigene Gesetze. Und wer sie nicht kennt, sollte sich in Acht nehmen, mit wem er sich anlegt!