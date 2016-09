Es beginnt unmerklich und lässt sich anfangs noch gut vertuschen, ehe die Lawine losbricht und Christiane Hörbiger als Firmenpartriarchin Charlotte vor den Trümmern ihres Lebens steht. Bei ihr wird Alzheimer diagnostiziert. Behutsames Porträt einer außergewöhnlichen Frau in einer Extremsituation. Für ihre Mitarbeiter ist Charlotte ein Fels in der Brandung. Seit dem Tod ihres Mannes führt die perfektionistische Powerfrau gemeinsam mit Sohn Markus ein Großunternehmen. Dass zu all dem Stress kleine Zerstreutheiten dazugehören, scheint eigentlich ganz selbstverständlich zu sein. Doch die Vorfälle häufen sich - und bald wird ein stiller Verdacht zur Gewissheit: Charlotte ist dement. Obwohl sie der Krankheit hilflos ausgeliefert ist, gibt Charlotte nicht auf und macht, was sie am besten kann: Sie kämpft. Mit Christiane Hörbiger (Charlotte Brüggemann), Oliver Mommsen (Markus Brüggemann), Jeannette Hain (Sandra Brüggemann), Ulrike C. Tscharre (Karin Wolter), Peter Striebeck (Dr. Mertens), Marlen Diekhoff (Luise Markert), Lotte Flack (Jana Brüggemann), Moritz Jahn (Tim Brüggemann) ca. 90'