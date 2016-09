Es war eine der ersten Amtshandlungen von Katharina der Großen auf dem russischen Thron: Sie ermöglichte Tausenden deutschen Bauern die Ansiedlung in ihrem Zarenreich. Das war vor etwa 250 Jahren der Beginn intensiver und lange Zeit guter deutsch-russischer Beziehungen. Die umgesiedelten Bauern damals blieben Deutsche, ihre Nachfahren heute nennt man aber Russland-Deutsche, selbst wenn sie inzwischen wieder hier leben. LexiTV erzählt in dieser Ausgabe deren Schicksale und zeigt das Auf und Ab in den deutsch-russischen Beziehungen mit den Tiefpunkten während der beiden Weltkriege, als beide Länder jeweils verfeindet waren. Auch wie es kam, dass das deutsche Kaiserreich einen russischen Kommunisten namens Lenin unterstützte, wird erklärt. Und es kommen Deutsche zu Wort, die abseits von aller Politik noch heute intensiv mit Russland zu tun haben.