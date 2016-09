Nachdem der Student Benno Ohnesorg an einer Demonstration gegen den Staatsbesuch des Schahs von Persien erschossen worden ist, radikalisieren sich in Berlin die Proteste. Ulrike Meinhof (Martina Gedeck), Starkolumnistin der linken Zeitschrift konkret, setzt ihre Stimme für die Demonstranten ein. Als auch Studentenführer Rudi Dutschke auf offener Strasse angeschossen wird, nimmt sie selbst an den gewalttätigen Protesten gegen den Springer-Verlag teil. Sie ist fasziniert von der Überzeugung und Konsequenz der Studentin Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek) und deren Freund Andreas Baader (Moritz Bleibtreu). Als die beiden nach einem Anschlag auf ein Kaufhaus abtauchen müssen, geht Meinhof mit in den Untergrund. Die Rote Armee Fraktion wird gegründet, und die Gruppe entschliesst sich zum bewaffneten Widerstand gegen den Status quo des deutschen Staates. Nach einer Ausbildung in einem palästinensischen Trainingscamp in Jordanien überfällt die RAF in Deutschland Banken und verübt mehrere blutige Anschläge. Die Hysterie in den Medien steigt. Der Chef des Bundeskriminalamts Horst Herold (Bruno Ganz) baut einen riesigen Fahndungsapparat auf und kann schliesslich 1972 Baader, Ensslin, Meinhof und weitere Mitglieder der Gruppe festnehmen. Doch aus dem Gefängnis heraus entwickelt diese erste Generation deutscher RAF-Terroristen noch viel mehr Macht. Mit Hungerstreiks setzen sie die Regierung unter Druck, und ihr Sympathisantenkreis vergrössert sich stetig. Der deutsche Produzent Bernd Eichinger ist bekannt fürgroßeGesten. Nachdem er mit Der Untergang die letzten Tage von Adolf Hitler ins Kino gebracht hat, wandte er sich den Siebzigern in Deutschland zu, als die RAF mit terroristischen Aktionen die Bundesrepublik lahmlegte. Nach der Bestseller-Vorlage des ehemaligen Spiegel-Chefredaktors Stefan Aust hat Bernd Eichinger ein chronologisch aufgebautes, detailgenaues Drehbuch geschrieben, dass sein Freund Uli Edel schliesslich aufwendig und mit Starbesetzung verfilmt hat.