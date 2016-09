In der FBI-Ausbildungsstätte in Quantico lernen junge, ambitionierten Rekruten das Agenten-Einmaleins. Nach einem verheerenden Terroranschlag in New York City führt die Suche nach den Verantwortlichen ausgerechnet hierher: Die Zeit in Quantico neigt sich für die Trainees langsam dem Ende entgegen. Vorher gehts für die Gruppe aber noch einmal nach Kanada, wo Shelby noch etwas Privates zu erledigen hat...