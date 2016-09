Im Tierpark Berlin gibt es ein neues Pflegekind: Das indische Riesenflughund-Baby Oscar. Vierzehn Tage alt war der Kleine, als Tierpflegerin Jenny Ballentin ihn laut schreiend auf dem Boden der Tropenhalle entdeckte. Nun wohnt Oscar im Aufenthaltsraum der Pflegerinnen und genießt während der Frühstückspause die Fürsorge seiner Ziehmutter und die Wärme von Plüschtier "Pinguin". Auch René Walther kümmert sich in dieser Folge um sein ehemaliges Flaschenkind: Langohrziege Mika sollen die Klauen geschnitten werden. Der Bock ist handzahm und lässt sich zur Pediküre bereitwillig anleinen, doch dann ist Schluss mit dem Freundschaftsdienst. Ebenfalls eine ganz schöne Tortur ist das morgendliche Putzritual bei den Elefanten im Zoo. Zwei Stunden lang werden hier der Stalldreck entsorgt und die Dickhäuter mit Wasser vom Schmutz befreit. Bei den Polarwölfen ist das Geheimnis um den Nachwuchs nun endlich gelüftet: Ein Jungtier ist mittlerweile auf der Anlage zu sehen. Eigentlich waren zwei Wölfinnen schwanger gewesen, doch Eva, die weibliche Chefin im Rudel, hat die Aufzucht der Jungen von Schwester Kaja verhindert. Der kleine Wolf muss also alleine spielen. Einen neuen "Spielgefährten" bekommt die Okapi-Kuh Batouri in dieser Folge. Statt dem fünfjähren Bullen Steve wird ausnahmsweise der zwanzig Jahre alte Okapi-Mann Sandoa zu ihr auf die Anlage gelassen. Steve darf nur ins Vorgehege und muss dabei zuschauen, wie Sandoa sich an das Okapi-Weibchen heran macht. Wenn die Eifersuchtstaktik der Pfleger aufgeht, wird sich Steve beim nächsten Deckungsversuch nicht mehr so dumm anstellen. Darüber hinaus bei Panda, Gorilla & Co.: Erste Flugversuche beim Karaka-Nachwuchs, maulbrütende Meerbarbenkönige, ein Zwillingswurf bei den Weißgesichtsäffchen, der Einzug der neuen Seespinne ins Männer-Schaubecken und heilige Hulmanaffen, die mehr Futter als ihre Artgenossen benötigen.